Sarabia reivindica la importància de l'FC Andorra pel país

Actualitzada 29/09/2023 a les 13:35

El tècnic de l'FC Andorra, Eder Sarabia s'ha referit aquest matí a l'enrenou del club amb l'estadi, i ha volgut reivindicar la importància que l'entitat té pel país. A la roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Albacete, l'entrenador basc ha assenyalat que "estem centrats en el nostre, però és cert que des de fa uns anys, l'FC Andorra s'està convertint en una entitat molt important pel país", i ha agregat que "cada cop hi ha més afició i més ganes de futbol, i ja no només dins, sinó també fora del país". A més, el tècnic ha assenyalat que "segur que els que tenen dades ho saben millor, però a dia d'avui la paraula Andorra i la repercussió del país cap a fora és més gran des que hi ha l'FC Andorra".

Pensant en el futur, Sarabia s'ha mostrat optimista, i ha afirmat que "crec que segur que s'arribarà a acords de manera puntual que puguin beneficiar a l'FC Andorra, a l'esport, al futbol, al país i al seu creixement", i ha clos que "crec que no hi haurà cap problema perquè tot vagi de forma natural per un bon camí".