Factor Poliesportiu

El MoraBanc s’estrena a l’ACB a casa, per on ha de passar bona part de la salvació

501 dies després, la Lliga ACB torna al país i el MoraBanc Andorra disputarà el primer duel a casa aquesta nit davant del Río Breogán (20.30 hores). Més enllà dels tòpics habituals, fer-se fort a casa serà una de les claus de l’equip aquesta temporada per aconseguir l’objectiu del curs, que no és cap altre que mantenir la categoria aquest any del retorn. De fet, en aquest sentit, el tècnic del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano, va manifestar ahir durant la roda de premsa prèvia que “és molt important ser sòlids a casa, perquè l’ACB no és com la LEB i