Els 'isards', preparats per a l'estrena a Dinamarca

La selecció de rugbi estrenarà demà a Dinamarca l’Europeu en categoria Conference en un format renovat, i és que s’han fusionat la primera i la segona categoria, on els isards també s’enfrontaran a Letònia, Finlàndia i Noruega. Per a l’estrena a Dinamarca, el seleccionador, Thierry Barbiere, tindrà una desena de baixes de jugadors importants, però comptarà amb Pol Arias, Sasha Franken i Marcel Montella, que s’estrenen en una llista.Sobre el duel a Dinamarca, Barbiere va manifestar que “són el rival a batre, l’any passat ja ens van dominar i guanyar, i ens estem preparant per poder fer un bon paper”. A més, va agregar que “són forts físicament i arriben rodats perquè ells ja han acabat la competició i nosaltres no l’hem començat”. Una de les característiques de la llista és la presència de jugadors provinents de categories inferiors, i Barbiere va assenyalar que “per a nosaltres no és un hàndicap, poden aportar ambició i frescor, i hem d’enriquir-nos d’això”. De la seva banda, el jugador dels isards Luc Cunill va afirmar que “tenim baixes destacades, però hem de demostrar caràcter”.