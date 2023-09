Derrota del MoraBanc contra el Breogán (63-69)

Actualitzada 29/09/2023 a les 22:36

El MoraBanc Andorra ha caigut per 63-69 contra el Río Breogán a l’estrena de l’ACB a casa en un duel marcat pels 6’52” que els tricolors han estat sense anotar a l’últim quart, i que els ha acabat condemnant. Els 12 punts de màxima a l’equador del tercer període han estat insuficients perquè els homes de Natxo Lezkano sumessin la primera victòria del curs.

No han començat gaire bé els tricolors en el retorn de l’ACB al país, i és que els gallecs han començat manant amb un 0-6, però poc a poc, tot i les imprecisions i no mostrar-se del tot fins (han perdut sis pilotes al primer quart), el MoraBanc s’ha anat situant dins del partit fins a tancar el primer quart amb un triple de Goudelock per deixar el marcador 17-17. Els gallecs feien mal per dins de la zona, i no ha estat fins a la sortida de Maric al segon quart quan s’ha pogut tallar la sagnia del joc interior. El serbi s’ha posat l’equip a l’esquena amb nou punts en aquest període, i un 2+1 seu i un triple de Somogyi al tram final ha permès al MoraBanc capgirar el tricolor just abans del descans, i marxar al vestidor 40-36.

A la represa, el MoraBanc ha anat trobant el seu millor joc, movent la pilota ràpid, mostrant encert en el tir, i baixant el cul en defensa per marxar 12 amunt (50-38) després de dos triples seguits d’Okoye i Goudelock. Però una desconnexió local amb un parcial d’1-8 (51-46) ha obligat a Lezkano a aturar el partit, i el MoraBanc ha reaccionat bé marxant 57-49 abans de l’últim quart, entre moments de tensió al parquet per algunes males decisions arbitrals.

Un 0-8 de sortida a l’últim període ha situat l’empat a 57, i ha posat l’ai al cor a la parròquia tricolor, que veia com apareixien els fantasmes de MIribilla. I enara més quan un triple de Momirov sobre la botzina des de més de nou metres ha tornat a posar els gallecs per davant, amb els tricolors sumant prop de set minuts sense anotar. Quatre punts seguits d’Stark i Okoye han donat una mica d’esperança al Poliesportiu deixant a l’equip a cinc punts (61-66) a 2’31”. Però ja era massa tard, i els tricolors van acabar caient per 63-69.

Sense temps gairebé a refer-se, diumenge a tornar-hi amb la visita del Palència al Poliesportiu, que ahir va enviar al Barça a la pròrroga, tot i perdre al tram final.