Més diners de la UEFA

L’organsime i l’ECA augmentaran des del curs que ve els ingressos dels clubs que disputen competicions continentals

La UEFA augmentarà a partir de la temporada vinent els premis econòmics per als equips que disputen les competicions europees, tant les fases de grups i les rondes finals, com per a tots aquells conjunts que cauen eliminats a les diverses fases prèvies que es fan al llarg de l’estiu. Aprofitant que a partir de la temporada vinent (2024-2025) s’obrirà un nou cicle en les diferents competicions europees (Champions League, Europa League i Conference League), l’organisme supraestatal va signar un acord amb l’ECA (Associació de Clubs Europeus) per establir el repartiment dels ingressos entre els clubs.



Segons van informar la UEFA