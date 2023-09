Llovera provarà les setmanes vinents al Marroc el camió del Dakar

Actualitzada 28/09/2023 a les 06:56

Albert Llovera té previst provar durant les setmanes vinents al Marroc el camió Ford amb el qual hauria de disputar el novè Dakar si acaba de tancar tots els patrocinadors. El pilot va manifestar ahir que “ho tenim força a prop, però no està tancat del tot”, i va mostrar-se optimista per poder acabar de segellar la seva participació en la cursa més dura del món per novena vegada (seria la cinquena en camions). De fet, en els propers dies marxarà al Marroc per testar el camió Ford que després utilitzarà a l’Aràbia Saudita si acaba tancant els patrocinadors per ser a la línia de sortida el gener vinent.Llovera durà a terme avui un acte a l’Hospital Nacional de Paraplègics de Toledo, en el qual hi haurà el camió Ford, i sobre aquest acte va explicar que “és un esdeveniment molt important en l’àmbit social i intento que tota la meva part social estigui en llocs així perquè al fi nal ells ho agraeixen molt”.