L'Inter s'imposa a l'Atlètic i guanya la Supercopa (1-1)

L’Inter Club d’Escaldes va guanyar el primer títol de la temporada després d’imposar-se a l’Atlètic Escaldes per 1 a 3 a la Borda Mateu i proclamar-se campió de la Supercopa per quarta campanya consecutiva.



El vigent campió de la Copa Constitució no va donar cap opció al campió de la lliga i en poc més de 20 minuts ja havia deixat la final pràcticament sentenciada, demostrant la seva efectivitat. Primer Chete va aprofitar un refús per fer el 0 a 1 als 15 minuts, i poc després Feher va connectar un córner al 25 per anotar el segon. Però l’Inter no