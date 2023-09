L'FC Andorra no jugarà a l'Estadi Nacional la temporada vinent

Actualitzada 28/09/2023 a les 12:45

L'FC Andorra no podrà jugar el curs vinent a l'Estadi Nacional, ja que el Govern canviarà la gespa al juny, un cop acabi el conveni de cessió, per tornar a instal·lar-hi superfície artificial. Així ho ha explicat el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, que ha manifestat en declaracions a Andorra Televisió que "hauran de trobar un altre camp perquè l'Estadi Nacional, al canviar la gespa, no s'adequarà a les condicions que demana LaLiga", i ha afegit que "quan acabi la la competició el juny del 2024 es començarà a fer el canvi de gespa perquè sigui un estadi molt més polivalent i que el puguin utilitzar molts més esports".



Des del club tricolor han assegurar que estan "sorpresos" després de conèixer les declaracions del secretari d'Estat d'Esports.

Govern i l'FC Andorra van signar un conveni d'ús a l'estiu del 2022 amb una durada de dos anys mentre els tricolors construïen l'estadi d'Encamp, que finalment va descartar-se. Ja l'anterior executiu havia explicat en alguna ocasió que aquest acord no s'allargaria, i Cabanes ha destacat que "no es pot renovar perquè es va marcar una data", i ha clos que "la federació de rugbi va fer l'esforç de desplaçar-se a Encamp segons unes condicions, i evidentment, penso que s'ha de respectar totalment les parts del conveni, i la data del juny del 2024 no és ajornable".