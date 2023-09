El VPC haurà de debutar en quadre per la coincidència amb els 'isards'

Actualitzada 28/09/2023 a les 06:56

L’estrena del VPC Andorra masculí a la fase prèvia de la Divisió d’Honor Catalana (DHC) de diumenge vinent serà accidentada, ja que l’equip de Dani Raya haurà d’afrontar aquest debut en quadre per la coincidència del partit amb el dels isards, que dissabte obriran l’Europeu a domicili contra Dinamarca. 14 dels jugadors del VPC van entrar a la llista de convocats de la selecció, i per això des del club es va demanar a l’RC Cornellà l’ajornament del partit, una possibilitat que el conjunt català va declinar.Amb aquesta negativa, el VPC debutarà diumenge a les 12.00 hores a casa davant del Cornellà, amb un equip molt diferent del que es veurà al llarg de la temporada. Hi haurà els jugadors no convocats per la selecció, a més dels membres del segon equip del club. La fase prèvia de la DHC arrencarà diumenge i acabarà el 26 de novembre.