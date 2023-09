El saig reclama 3.139 euros a la Unió Esportiva Engordany

Actualitzada 28/09/2023 a les 06:50

La Unió Esportiva Engordany segueix acumulant problemes econòmics i el saig li reclama ara una quantitat de 3.139,65 euros per impagaments. Segons va publicar ahir el BOPA (Butlletlí Oficial del Principat d’Andorra), el club deu aquest import per l’execució d’un aute judicial. En total, la quantitat principal de la demanda és de 2.080,32 euros i la resta corresponen als honoraris d’advocat i procurador, a les taxes judicials i a les costes d’execució.

D’altra banda, el BOPA també va publicar un edicte per emplaçar el representant legal del club per donar resposta a una demanda presentada a la Batllia per l’exfutbolista dels blanc-i-negres Jesús Coca. Aquesta s’afegeix a la denúncia presentada també fa unes setmanes contra l’entitat per part d’altres jugadors de la plantilla, amb unes xifres totals de prop de 100.000 euros que deixen l’entitat a tocar de la desaparició.

De fet, el club ja no ha estat inscrit aquesta temporada a la Lliga Unida pels deutes que arrossega amb els clubs i altres empreses o organitzacions, i no podrà competir.