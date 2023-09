Actualitzada 28/09/2023 a les 06:42

El local social del GEVA (Grup d’Escacs Valls d’Andorra) acollirà dissabte 21 d’octubre el Campionat d’Andorra d’escacs. Hi haurà un sistema de joc de set o vuit rondes en funció dels inscrits (el límit serà de trenta) i hi haurà 250 euros per al vencedor.