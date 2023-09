Gerard Miquel s'incorpora a l''staff' de l'àrea tècnica de l'Andorra HC

Actualitzada 27/09/2023 a les 06:47

Gerard Miquel s’incorpora a l’staff de l’Andorra Hoquei Club. Tal com va anunciar ahir l’entitat, el capità de la selecció entrarà a formar part del club per donar suport a l’àrea tècnica i treballarà conjuntament amb els entrenadors tricolors. Segons van explicar des del club, l’entitat va prendre la decisió d’incorporar-lo “perquè ens aportarà innovació i ens ajudarà a fer créixer l’hoquei en tots els àmbits”. A més, des de l’entitat van voler destacar “la seva implicació i la voluntat de sumar-se a un projecte que l’ha engrescat”. Format a l’Andorra HC, el petit dels germans Miquel també va jugar a la base de l’FC Barcelona, abans de militar diverses temporades a l’OK Lliga en clubs com el Vendrell o l’Igualada. A la selecció, ha estat el capità del conjunt nacional, i el seu últim club ha estat el CH Sant Just, on també ha fet d’entrenador.