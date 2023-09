Letònia no dona opció a Andorra (0-4)

Actualitzada 26/09/2023 a les 20:39

La selecció ha caigut per 0-4 davant de Letònia a l’Estadi Nacional a la segona jornada de la Nations League femenina, en un duel en què les tricolors han arrencat bé, però on una errada en la sortida de pilota al quart d’hora ha condemnat a Andorra davant d’una rival que ha acabat imposant la seva qualitat.

Les tricolors han arrencat millor, sent protagonistes especialment amb un parell d’internades per cada banda de Maria Ruzafa, mentre que les letones buscaven fer mal des de la pilota aturada. El duel, però, que estava sent igualat, ha canviat com un mitjó just abans del quart d’hora, quan Miksone ha aprofitat una errada d’Andorra a la sortida de pilota per obrir el marcador tota sola contra Luna. El gol ha semblat descentrar a les noies de José Antonio Martín, que han encaixat el segon, de nou obra de Miksone, que s’ha avançat a la defensa per rematar a gol una centrada de Sevcova.

Els més de 800 espectadors presents a l’Estadi Nacional han intentat esperonar a la selecció, que ho ha provat en dues ocasions, primer amb una falta de Marina Fernández, i després amb un tir llunya d’Erica Gonçalves, però Letònia ha tornat a demostrar la seva superioritat anotant el tercer gràcies a Viktorija Zaicikova, que ha superat a Luna després de l’assistència de Miksone. I precisament ella, quan el duel ja transitava cap al descans, ha fet el 0-4 amb què el partit ha anat cap als vestidors després d’una jugada assajada a la sortida d’un córner.



Per moments semblava que Letònia baixava una mica el ritme, però també seguia buscant ampliar el marcador, com en un doble xut de Sevcova i Lipsane que Luna ha evitat amb una doble intervenció espectacular, amb un córner que Rocane ha enviat a fora per ben poc, o amb una nova acció de MIksone que Luna també ha pogut rebutjar. El marcador, però, ja no s’ha tornat a moure, tot i un últim intent, de nou de falta directa de Marina Fernández, i les letones s’han endut la victòria per 0-4.