La FIS qualifica "d'impressionant" la candidatura andorrana

Actualitzada 26/09/2023 a les 18:19

La FIS ha qualificat "d'impressionant" la presentació de la candidatura d'Andorra per acollir els Campionats del Món d'esquí alpí del 2029, segons han manifestat David Hidalgo i Elisabeth Pérez, director general i directora de màrqueting de la candidatura. Ambdós s'han reunit avui amb el comitè tècnic de la federació internacional, encapçalat per Michel Vion, secretari general, i Markus Waldner i Peter Gerdol, directors de la Copa del Món masculina i femenina, per presentar la candidatura andorrana per acollir la fita el 2029. La FAE, titular de l'esdeveniment, també ha viatjat a la reunió anual que la FIS organitza a Zuric aquesta setmana.El comitè tècnic de la candidatura indica que la FIS ha valorat positivament el dossier complet, destacant l'apartat de llegat, l'sportainment i la sostenibilitat. A més, han distingit els "aspectes emocionals" que conté el projecte en la seva campanya de comunicació. El procés d'anàlisis per part de la federació internacional continuarà en els pròxims mesos, quan els experts de cada àrea elaboraran un informe de valoració que es traslladarà als membres del consell que votaran al congrés de Reykjavík (Islàndia) al mes de juny.