El MoraBanc afronta una setmana clau a la Lliga ACB

La dura derrota del MoraBanc Andorra a Bilbao a la primera jornada de Lliga ACB ha posat ja el focus en els dos següents compromisos al campionat domèstic. L’equip tricolor, sobretot per la imatge de Miribilla, necessita rescabalar-se i el fet de disputar dos partits consecutius al Poliesportiu en menys de 48 hores, Breogán –divendres– i Zunder Palència –diumenge– obliga el MoraBanc a refer-se.



L’entrenador tricolor, Natxo Lezkano, va fer autocrítica a la valoració posterior i sap on estan els punts innegociables a millorar per poder oblidar la derrota. “Amb tantes errades en defensa i 22 pèrdues de pilota no pots