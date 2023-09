Mònica Dòria tanca el Mundial caient a la primera ronda de caiac cros

Actualitzada 25/09/2023 a les 06:19

La disciplina de caiac cros en la darrera jornada del Campionat del Món de Londres va tancar l’activitat a Lee Valley i al circuit del White Water Center. Amb el bitllet per als Jocs Olímpics de París a la butxaca, Mònica Dòria va afrontar amb menys pressió els dos darrers reptes –no va entrar a la final de caiac– i ahir va quedar fora a la primera eliminatòria a la modalitat de caiac cros. La palista va acabar en el 20è lloc als time trails, la preliminar, i en la primera ronda va quedar eliminada per accedir als quarts de final. Dòria va ser tercera de la seva sèrie –hi accedeixen les dues primeres de quatre– i es va acomiadar de la competició abans d’hora. Per part seva, Laura Pellicer no va tenir cap opció i ja als time trails, a la ronda preliminar inicial, va quedar-ne exclosa. La palista andorrana només va poder ser 61a i va quedar fora de la sèrie.