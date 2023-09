Mònica Dòria acaba 13a a les semifinals i queda fora de la final de caiac

Actualitzada 24/09/2023 a les 06:54

Mònica Dòria es va quedar a les portes de poder accedir a la final de caiac del Campionat del Món de Lee Valley, a Londres, després de ser 13a a la semifinal. La palista andorrana, amb un crono final de 108,25, no va fer una baixada dolenta, però dues errades a la part final, un toc a la porta 16 i problemes seriosos a la 22 i la 23 l’han apartat del top 10 i, per tant, de la final de la modalitat. La prova l’ha guanyat amb claredat l’australiana Jessica Fox amb un temps de 103,60, per davant d’Eliska Mintalova, que va ser segona, i Klaudia Zwolinska, tercera.El campionat es tanca avui amb la disciplina de caiac cros en què, a part de Mònica Doria, també hi participarà l’altra andorrana present al Mundial, Laura Pellicer. La palista es vol rescabalar de les preliminars de canoa i caiac on no va poder accedir a les semifinals.