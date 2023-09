Actualitzada 24/09/2023 a les 06:56

El començament de la segona divisió de futbol, la Lliga Unida, prevista per aquest cap de setmana, va quedar ajornada. Els problemes de la UE Engordany i la seva falta de fitxes (el club no va inscriure cap jugador) ha fet que es decidís no iniciar el campionat.