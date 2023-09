L’FC Andorra estrena amb un empat sense gols davant l’Sporting la recent paternitat del tècnic, Eder Sarabia

No va atendre el tòpic a l’hora d’irrompre en aquest món Mikaela Sarabia. L’estrenada paternitat del tècnic de l’FC Andorra no va portar una victòria ni un pa sota el braç per a l’equip tricolor que, si bé sí que va merèixer alguna coseta més que signar les taules sense gols a l’Sporting, no va desagrair el 0 a 0 final.



En un partit que semblava una batalla per descurtcircuitar al rival, l’Andorra no va acabar de desxifrar la situació fins ben entrat el quart d’hora. La sortida va exposar la tirada de l’equip tricolor per la pilota i un Sporting