El MoraBanc Andorra cau amb estrèpit a Miribilla davant el Bilbao Basket (95-73)

Actualitzada 24/09/2023 a les 16:26

El MoraBanc Andorra ha mostrat la seva versió més fosca en l'inici de la temporada a la Lliga ACB i ha perdut amb claredat a Miribilla davant el Bilbao Basket per 95 a 73. Els tricolors han estat molt desencertats en el tir exterior -només han convertit 8 triples de 31 intents- tous en defensa i han acumulat fins a 22 pèrdues de pilota, aspectes que han resultat claus per entendre el marcador final. Davant d'un Bilbao molt coral i molt superior, el MoraBanc només ha trobat llum en Tyson Pérez -10 rebots i 22 de valoració- i les aportacions anotadores d'Starks (14) i Goudelock. L'equip afrontarà ara dos partits consecutius al Poliesportiu -Breogán i Zunder Palència- per mirar d'aconseguir el primer triomf de la temporada.