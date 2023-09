Ari Fenés signa una excel·lent setena plaça a la Gorbeia Suzien

Marc Gasa marca el 13è millor temps en una prova exigent i de molt nivell

Ariadna Fenés va aconseguir una espectacular setena posició a la Merrell Gorbeia Suzien, prova internacional puntuable per a les Skyrunner World Series. En una gran cursa, de 32 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu, la corredora andorrana va marcar un temps 3h58’59” travessant la meta a la localitat de Zenauri consolidant-se en l’elit femenina de les Skyrunner World Series. Fenés va comentar que estava “molt contenta pel resultat, perquè és un altre top 10 al circuit mundial i per com he gestionat la cursa, mantenint sempre un ritme alt”. En categoria masculina, Marc Gasa, l’altre representant de la FAM,