L'FC Andorra no vol cap mena de distracció davant l'Sporting

La darrera victòria, contra l’Oviedo, ha atorgat certa tranquil·litat a un equip que sap que no es pot relaxar

Veure un FC Andorra menys brillant i amb més ofici no va ser un peatge gaire incòmode per a l’equip tricolor davant l’Oviedo. Aconseguir una victòria terapèutica, independentment de la versió, va signifi car una injecció de confiança per al grup d’Eder Sarabia, que només pensa a donar-li continuïtat aquesta tarda (14.00 h) a l’Estadi Nacional davant l’Sporting de Gijón. El tècnic tricolor va destacar que l’equip es troba amb molta energia, ja que en l’anterior jornada, als aspectes futbolístics s’hi van afegir els altres que demanava i que, en partits anteriors, no s’havien exposat sobre la gespa. Aquesta concessió,