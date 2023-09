L'FC Andorra es deixa dos punts contra l'Sporting (0-0)

Actualitzada 23/09/2023 a les 17:10

L'FC Andorra ha signat les taules sense gols contra l'Sporting de Gijón en un partit on el conjunt d'Eder Sarabia ha pogut aconseguir el triomf si hagués tingut més precisió en atac. Durant la primera part l'equip tricolor ha tingut vàries opcions per poder anotar, un parell d'Álvaro Martín i una altra de Nieto i ha ofert una versió molt bona a falta del gol. A la represa, l'Sporting ha fet un pas endavant i ha pogut treure millor profit dels canvis, amb un Hassan elèctric, però l'Andorra, que ha tingut una bona ocasió d'Alende en una falta i i una altre d'Álex Calvo, ha fet mèrits, tot i la precipitació en algunes ofensives, de poder guanyar el partit. Pablo Moreno ha debutat amb la samarreta tricolor i Martí Vilà ha reaparegut després de vuit mesos absent per una lesió al genoll. L'equip tricolor suma ja 10 punts i la propera jornada visitarà el Carlos Belmonte per enfrontar-se a l'Albacete.