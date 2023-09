Actualitzada 23/09/2023 a les 06:51

En aquesta tercera jornada del Mundial de rugbi, que va començar dimecres i acabarà diumenge vinent, destaca el duel entre potser els màxims favorits, conjuntament amb els amfi trions, per endur-se el Sant Graal. Els verds d’Irlanda es veuran les cares amb els verds de Sud-àfrica en el partit de més nivell i d’incert pronòstic d’aquest grup B. Els celtes, considerats els Springboks de l’hemisferi nord, hauran de confi rmar, davant els posseïdors de la patent, totes les expectatives aixecades gràcies al seu joc les darreres temporades. Seran capaços d’aturar les mastodòntiques primeres i segones línies africanes, tant pel que fa a la seva versió titular com a la que la substitueix íntegrament pels volts dels inicis del segon acte? Si són capaços d’equilibrar el joc a les fases estàtiques, així ho desitjo i no me n’amago, tot es decidirà al darrere amb aquest joc tan espectacular d’O -Loads, de recerca d’intervals amb la ferma convicció de fer viure constantment l’oval, que els ha situat al capdavant del rànquing mundial. Una altra cosa serà quin paper jugarà l’estratègia i qui triarà o voldrà evitar trobar-se amb els segons del grup A, els All Blacks, en l’encreuament sense xarxa de quarts de fi nal. És clar que si aquests no són els rivals l’altra possibilitat és França. Mala peça al teler.