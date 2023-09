Els equips masculí i femení, junts a Ushuaia

Actualitzada 23/09/2023 a les 06:47

Els equips femení i masculí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) coincideixen aquests dies a Ushuaia, on preparen l’inici de la temporada amb intenses jornades d’esquí. L’equip femení ha estat entrenant alternant jornades d’eslàlom amb altres de gegant, principalment amb Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia, i l’equip masculí, amb Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, ha sumat durant el temps que està a Ushuaia tres primers dies d’eslàlom per preparar les dues jornades de competició que ja va disputar. Després del dia de descans de dijous, ara està previst tornar a fer un bloc de cinc dies de gegant “perquè aquí, a Ushuaia, tenim més possibilitats d’entrenar-ho que no quan anem al nord, a Kaabdalis”, va explicar el responsable tècnic de l’equip, Fred Beauviel, que també va dir que segurament l’equip tindrà alguna sessió de supergegant. El bloc masculí, que va arribar a l’Argentina el dia 9, seguirà amb el seu treball a Ushuaia fins al 4 d’octubre.