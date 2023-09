Dolç debut de la selecció (1-2)

El combinat tricolor s’espolsa el gol inicial de Moldàvia i segella un triomf històric al primer tast a la Nations femenina

Per a una selecció andorrana, escriure un capítol com el del District Sport Complex és per gravar-ho a foc i amb lletres d’or. S’equivoca qui afirmi que és fàcil o que no hi ha un esforç darrere. Res més lluny de la realitat. El combinat femení, a cop d’orgull i de fe, va estrenar l’aventura de la Women Nations League amb una victòria a Orhei davant Moldàvia (1-2) que exposa molts anys de feina, d’il·lusió, d’alguna llàgrima i d’esforç no sempre recompensat. El gol de la capitana, Marina, i el de Sònia Carrancà van permetre a la selecció femenina cloure