L'aler del MoraBanc afronta la segona temporada i el seu debut a la lliga Endesa Amb un rol similar, assegura tenir molt bones sensacions

Juan Rubio és un dels perfils més il·lusionats al vestidor del MoraBanc Andorra. L’aler murcià, de 27 anys, s’allista en la segona temporada a les files del conjunt tricolor, a les ordres de Natxo Lezkano, i gaudirà del privilegi per assaborir, per primer cop, ser un jugador ACB. Mai fins ara havia trepitjat les pistes de la Lliga Endesa, un somni que s’ha fet realitat, en una demostració que mai és tard per assolir els reptes. En l’àmbit col·lectiu, l’equip tricolor vol espolsar-se els dubtes de pretemporada i ja pensa en el primer partit de la competició, diumenge a Miribilla