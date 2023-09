Actualitzada 22/09/2023 a les 05:32

Margot Llobera s’uneix a Creu Roja Andorrana per oferir una jornada de motociclisme dissenyada especialment per als més joves. L’acte té com a propòsit principal introduir els petits en el món del motociclisme, fer conèixer la història d’aquest esport a Andorra i fomentar la consciència sobre seguretat viària.