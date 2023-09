Jornada de motociclisme per conscienciar sobre la seguretat viària

Actualitzada 22/09/2023 a les 14:46

Margot Llobera juntament amb la Creu Roja Andorrana s'uneixen per oferir una jornada de motociclisme dissenyada especialment per als més joves, aquest diumenge. L'esdeveniment té el propòsit principal d'introduir els petits en el món del motociclisme per a fer conèixer la història d'aquest esport a Andorra i fomentar la consciència sobre la seguretat viària.La jornada començarà a les 16 hores d'aquest diumenge a la plaça d'Andbank. Dins del programa d'activitats hi haurà conferències de professionals del sector on compartiran els seus coneixements i experiències. També una exhibició d'habilitats i destreses en moto de trial i una exposició de motos clàssiques. Es finalitzarà la jornada amb un berenar de convivència.