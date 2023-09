El circuit Red Bull, una cita decisiva per a Joan Vinyes

Joan Vinyes (Porsche 911 GT3-Baporo Motorsport) farà el llarg desplaçament fins a Spielberg (Àustria) amb l’objectiu de confirmar la tercera posició que ara mateix ocupa en el provisional de la categoria PRO-AM del PCCB 2023, encara que sense obviar la possibilitat de millorar una plaça a l’esmentada classificació depenent de com es desenvolupin les últimes carreres de la temporada del certamen. “És evident que el cap de setmana en el Red Bull tindrà connotacions particulars per diversos motius. És un escenari que no coneixem, no he competit mai en el traçat austríac i ens juguem un podi en el PCCB. Sens