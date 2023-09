Definida la graella present a Andorra el 7 d'octubre

Actualitzada 22/09/2023 a les 05:39

El resident Toni Bou lidera el grup de nou pilots que estaran presents el 7 d’octubre vinent a la prova d’Andorra la Vella, que acollirà el Poliesportiu, del FIM X-Trial World Champioship. De fet, els quatre primers classificats, tots els que entre ells han bloquejat els llocs de podi en les quatre rondes fins ara, ja esmolen les eines de cara a la segona etapa de la temporada. A banda de Bou (Repsol Honda), líder amb tres victòries i un segon lloc, hi haurà Jamie Busto (GasGas), Gabriel Marcelli (Repsol Honda) i Adam Raga (TRS), situat a un punt de Marcelli en la batalla pel bronze. Els quatre següents del campionat, que encara no han pujat al podi aquesta temporada, completaran la nòmina de pilots presents a Andorra. Toby Martyn (Montesa), Benoit Bincaz (Sherco), Aniol Gelabert (Beta), Matteo Grattarola (Vertigo i Beta) i laa la prova andorrana serà per al jove pilot de Scorpa Billy Green.