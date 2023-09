Morató lidera la selecció pel debut a la Nations

Actualitzada 21/09/2023 a les 05:35

La futbolista del Vila-real de la Primera Divisió espanyola, Tere Morató, encapçala la llista de convocades de la selecció femenina per l’estrena a la Women’s Nations League que es produirà demà contra Moldàvia a domicili (17.00 hores). Les tricolors han entrenat aquesta setmana al país abans de marxar cap a terres moldaves, on hi haurà aquest debut a la nova competició impulsada per la UEFA. El debut a casa serà dimarts, quan les noies de José Antonio Martín rebin Letònia a l’Estadi Nacional.La llista la formen Luna Marcet, Ainara Ruiz i Alexandra Cardoso com a porteres, i Laia Sin, Maria Moles, Bibiana Gonçalves, Neus Rosas, Paula da Silva, Maria da Cruz, Erica Gonçalves, Laia Solé, Miriam Tizón, Sònia Carrancà, Marina Fernández, Íria Dominguez, Cristina Lacour, Tere Morató, Maria Ruzafa i Noa Gallinat.