Leal assegura que “hi ha molt marge de millora”

Les tres derrotes no havien afectat els ànims del vestidor

En una setmana curta, dissabte l’FC Andorra rep a l’Sporting de Gijón a l’Estadi Nacional. Després d’haver jugat dilluns a la nit, l’equip no ha tingut gaire temps per gaudir del triomf davant l’Oviedo. Un partit on després de l’expulsió de Scheidler, el tècnic tricolor, Eder Sarabia, va destacar que “l’equip va mostrar la raça que els demanava”.



Migue Leal, en aquest sentit, va afirmar ahir que “al marge de l’aspecte futbolístic, que sempre hi ha de ser, sí que és cert que el míster ens demanava ambició, que juguéssim amb el cor i que ens poguéssim adaptar a qualsevol adversitat