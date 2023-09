El president de la FAF, Felix Álvarez, censura l’actitud de Rubiales, però considera que “s’ha tret tot una mica de context”

El president de la Federació Andorrana de Futbol, Felix Álvarez, va pronunciar-se per primera vegada sobre el cas Rubiales, que afecta l’expresident de la RFEF (Reial Federació Andorrana de Futbol), i el petó no consentit a la futbolista Jenni Hermoso després de la final del Mundial femení, i que ha acabat amb la destitució també de l’extècnic Jorge Vilda. El dirigent de la FAF va manifestar ahir durant la inauguració oficial del Centre d’Entrenament de la FAF a la Massana, que “no m’agradaria posicionar-me molt sobre aquest afer, perquè creiem que l’actitud de Rubiales potser no va ser la més

