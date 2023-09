El vestidor del MoraBanc admet que les lesions han complicat la pretemporada i que hi ha molta feina per fer

Conscients que hi ha, i molt, marge de millora. El MoraBanc Andorra va encetar la setmana del retorn a la Lliga ACB amb la celebració del Media Day d’inici de la competició, amb els protagonistes admetent que aquesta pretemporada no ha estat la millor possible, especialment pel tema de les lesions, i que l’equip no arriba potser tan preparat i rodat com voldria. El primer a admetre-ho va ser el tècnic, Natxo Lezkano, que va assenyalar que “hem anat millorant sensacions i millorant a nivell de confiança, però encara no hem pogut acabar un entrenament amb tots”. A més, va