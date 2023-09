Margot Llobera va assolir el repte per a Asdent.

Actualitzada 20/09/2023 a les 05:37

Margot Llobera va completar el darrer desafiament solidari per donar suport a la Fundació Asdent, que busquen la solució a la malaltia de Dent. La pilot va formar part d’un grup de 17 participants per completar en nou dies la ruta Andorra-Santiago de Compostel·la, on van recórrer més de 1.500 quilòmetres i 13.000 metres de desnivell.