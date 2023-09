Retallada a l'Andorra Multisport Festival

Un 50% menys d’aportació econòmica i només tindrà dues proves

L’Andorra Multisport Festival canviarà de format a partir de l’edició del 2024 després que Andorra Turisme i The Ironman Group, organitzador de l’esdeveniment, hagin renegociat el contracte que hi havia vigent, precisament, fins a l’any vinent. Segons ha pogut saber el Diari, hi haurà una rebaixa substancial, fins al 50%, de l’aportació econòmica que Govern posava perquè es pugui celebrar la prova multiesportiva. Fins ara, des de la primera edició, celebrada el 2021 en una estrena marcada encara per la covid-19, l’executiu hi destinava uns 1,6 milions d’euros cadascun dels anys.



A més de la disminució de l’aportació econòmica de l’administració,