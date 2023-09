Actualitzada 19/09/2023 a les 05:38

El Soldeu Golf va acollir la 15a edició de la Copa d’Andorra, organitzada per la federació i prova puntuable per al circuit nacional. El triomf en scratch va ser per a Ricky Morat, en hàndicap inferior es va imposar Javier Tomé i el campió en hàndicap superior va ser Ricard Cachafeiro. Hi van participar 40 jugadors d’Andorra, Espanya i França.