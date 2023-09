Mònica Doria i Laura Pellicer, a punt per a un Mundial “olímpic”

Les dues palistes entren demà en competició a Londres, on poden aconseguir un bitllet per a París

Les dues representants andorranes presents al Campionat Mundial de Londres, Mònica Doria i Laura Pellicer, ja es troben al llindar de la cita i demà iniciaran la competició amb les preliminars de la modalitat de canoa. Les proves, que comencen avui amb el caiac i la canoa per països, en què no participa Andorra, es realitzen al canal de piragüisme d’eslàlom del centre d’aigües braves Lee Valley, situat a prop de la localitat de Waltham Cross, al nord de Londres.



L’entrenador de Mònica Doria, Cristian Tobio, assenyala que “els entrenaments estan sortint tal com estaven planificats i aquestes setmanes prèvies estan