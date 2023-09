Actualitzada 19/09/2023 a les 05:37

La selecció andorrana sub 15 va perdre el tercer partit del Torneig de desenvolupament de la UEFA, que es disputa a Malta, contra el combinat de Lituània per 0 a 4. Els tricolors van encaixar, així, la primera derrota de la competició, ja que a la primera jornada van empatar (1-1) contra Malta i a la segona van superar Gibraltar per 4 a 0.