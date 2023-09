Alexandra Mejia s'imposa a la Travessia de Banyoles

Actualitzada 19/09/2023 a les 05:40

Alexandra Mejia va aconseguir una brillant victòria en una de les proves més dures i exigents del circuit d’aigües obertes, la tradicional Travessia a l’estany de Banyoles, que celebrava la 79a edició. L’andorrana va dominar la prova, de 2.115 metres i molt igualada fins al final, amb un crono de 26’03”, per davant d’Aida Bertran, del CE Mediterrani, amb 26’07”, i de Clàudia Giralt, del CN l’Hospitalet, que va invertir un temps de 26’19”. Mejia, que va liderar la cursa des del principi, va arribar a Banyoles amb l’objectiu de millorar la marca de la temporada anterior, on va ser tercera i, per tant, l’or aconseguit la va deixar molt satisfeta. La victòria suposa una bona dosi de moral de cara al proper Campionat d’Europa d’aigües obertes que ja té a tocar i que es disputarà del 29 de setembre a l’1 d’octubre a la mar Jònica, a Corfu (Grècia). Aquest cap de setmana vinent tenia la Copa del Món, però finalment no hi participarà.