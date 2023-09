Kuss celebra pels carrers de Madrid el triomf a la Vuelta

Actualitzada 18/09/2023 a les 06:29

L’última jornada de la Vuelta a Espanya no va deixar cap sorpresa i va proclamar com a guanyador de la classificació general de la cursa el corredor resident Sepp Kuss.El nord-americà del Jumbo-Visma va poder celebrar la seva victòria pels carrers de Madrid, en una jornada rodona per a l’equip neerlandès, que va monopolitzar els llocs de podi amb Jonas Vingegaard i Primoz Roglic. Kuss va aconseguir així la seva primera gran volta per etapes amb 17 segons de marge respecte a Vingegaard i 1’08” sobre Roglic. Els espanyols Juan Ayuso i Mikel Landa van completar el Top-5 de la classificació general.Pel que fa a l’etapa d’ahir, va tenir més emoció del previst, amb un intent d’escapada amb noms il·lustres com Remco Evenepoel, Filippo Ganna o l’australià Kaden Groves, que va acabar sent el més ràpid a Madrid, i va segellar el seu tercer triomf parcial a la Vuelta.