Actualitzada 18/09/2023 a les 06:35

Fidji va imposar-se ahir per 15-22 a Austràlia en una de les sorpreses del Mundial de França. La resta de favorits no van fallar, i Nova Zelanda va imposar-se per un contundent 71-3 a Namíbia, i Gal·les va vèncer 28-8 Portugal, i també van guanyar Sud-àfrica i Irlanda.