La selecció femenina sub-16 s'estrena amb derrota contra l'Azerbaidjan (50-64)

Actualitzada 19/07/2023 a les 06:51

La selecció sub-16 femenina va estrenar-se amb derrota per 50-64 contra l’Azerbaidjan a la primera jornada de l’Europeu C de la categoria que es disputa al Poliesportiu. Azerbaidjan va dominar des de l’inici, i manava 8-17 al final del primer quart, i 18-39 al descans. A la represa, les europees van mantenir el ritme, i tot i el bon últim quart tricolor amb un parcial de 24-12, el triomf va ser per a les azerbaidjaneses.L’equip masculí, per la seva banda, s’estrenarà també avui a l’Europeu C que es disputa a Kosovo, amb el duel contra Gibraltar a partir de les 12.30 hores.