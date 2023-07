La FAE presenta els equips de la secció d’alpí de cara a la temporada vinent en què es manté una estructura força similar

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) aposta per la continuïtat a la seva estructura d’esquí alpí de cara a la temporada vinent, amb l’única novetat del retorn de Clàudia Garcia després d’uns anys fora, que s’integrarà dintre de l’equip B femení. L’ens va presentar ahir totes les esquadres, amb Joan Verdú, de nou, com a punta de llança de la Federació.



L’esquiador, que no va ser a l’acte perquè està entrenant a Suïssa, serà l’únic integrant del grup elit, i repetirà al mateix equip que tants bons resultats va donar-li el curs passat amb Juan Lago com a entrenador, Damià Costa com