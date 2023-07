L'FC Andorra obre la pretemporada amb empat (0-0)

Actualitzada 19/07/2023 a les 20:59

L'FC Andorra ha empatat 0-0 davant del Tolosa al primer partit de pretemporada, en un duel en què els tricolors han deixat una bona imatge tot i les alçades de curs i la falta de ritme de competició. Iker Benito i Migue Leals, com a titulars, i Julen Lobete, després, han estat els tres fitxatges que han debutat, mentre que el porter Dani Martín i Anderson Arroyo, que no estava a la convocatòria, hauran d'esperar encara per fer-ho.

El duel ha estat el típic partit de pretemporada amb falta de ritme o errades de concentració, i els tricolors han sortit pitjor que el Tolosa. Poc a poc, s'han anat fent amb la pilota, Jandro Orellana ha tingut el primer als deu minuts depsrés d'un xut creuat, just abans de que Patrick, un dels juvenils, ho tornés a provar amb un tir llunyà. El Tolosa ha tingut també les seves, i ha obligat a lluir-se a Ratti amb un parell de grans accions, però el marcador no s'ha mogut abans del descans.

A la represa, Ivan Gil ha tingut el primer amb un xut llunyà, mentre Sarabia anava movent la banqueta. Al final, els francesos han estat els que han acabat millor, però tot i les arribades i aproximacions, el marcador ja no s'ha mogut i el duel ha acabat sense gols.

L'FC Andorra ja no tornarà pel país abans del segon duel amistós, que serà el dissabte a les 11.00 hores a la Vall d'en Bas davant del Girona.