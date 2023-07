L'ACB ratifica la inscripció del MoraBanc Andorra

Actualitzada 19/07/2023 a les 06:48

L’assemblea general de l’ACB va validar ahir la inscripció definitiva del MoraBanc Andorra per disputar la temporada vinent a la Lliga Endesa. El conjunt tricolor havia presentat fa uns dies ja la documentació, i els clubs de l’associació van ratificar ahir l’admissió del conjunt tricolor i del Zunder Palència en una assemblea que va comptar amb la presència del president i el director general del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs i Francesc Solana, respectivament.Precisament Gorka Aixàs va manifestar que “el fet d’estar aquest any a la Leb OR ha agitat moltes coses al club, pel que fa a l’estructura i la nostra manera de pensar”, i va agregar que “tornem a l’ACB bastant renovats i amb molta mentalitat, conscients del que ens ha tocat viure i, naturalment, engrescats de tornar a estar entre els millors”. Per últim, el president de l’entitat va destacar que “l’objectiu està a seguir creixent com a club. Fixar-nos reptes que siguin realistes i tornar a sumar de nou en aquesta competició”.