Escaldes renova el conveni amb el MoraBanc Andorra

El comú d'Escaldes ha renovat aquest matí el conveni de col·laboració amb el Bàsquet Club MoraBanc Andorra. L'acord estableix que el comú continuarà patrocinant i acollint al Prat Gran l'equip de capacitats especials, que manté el nom BC Andorra Escaldes-Engordany. Tanmateix, el conveni inclou promocionar l'equip a la màxima categoria, contribuir en el desenvolupament del vessant social del club i una aportació econòmica per a la temporada 2023-2024.El cònsol menor de la parròquia, Quim Dolsa, ha assegurat que se senten "orgulloses de participar, un any més, amb el BCA en aquest ambiciós projecte que uneix la part esportiva i social". Per la seva banda, el president del BCA, Gorka Aixàs, ha assegurat que "Escaldes-Engordany s'ha convertit en un dels punts neuràlgics de l'activitat del club, sent una ferma aposta pel nostre equip més estimat com és el de capacitats especials".El club ha informat que el Prat Gran acollirà un any més un partit amistós de pretemporada del BC MoraBanc Andorra que s'inclourà dins el Trofeu Escaldes-Engordany, a més organitzaran la jornada benèfica i d'exhibició "Champions per Unicef", que comptarà amb la participació de personalitats del país i esportistes de renom.