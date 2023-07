Arroyo arriba a l'Andorra atret per l'estil de joc i per aportar velocitat

El Liverpool cedeix una temporada al lateral i central, que viatja per jugar avui el primer amistós

L’FC Andorra va confirmar ahir la cessió per una temporada d’Anderson Arroyo, lateral dret i central, que arriba a préstec per part del Liverpool, després de jugar el curs passat amb l’Alabès.



El colombià de 23 anys va ser presentat ja ahir mateix com a nou jugador tricolor abans de viatjar a Tolosa pel primer partit de pretemporada, i va manifestar que els motius per venir van ser que “m’agrada molt l’estil de joc, és un club a qui li agrada arriscar, sortir a pressionar el rival, i crec que és una decisió molt encertada per mi”. Preguntant per què pot