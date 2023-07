Verdú marxa a Suïssa per fer la primera estada de neu de la pretemporada

Actualitzada 18/07/2023 a les 06:59

Joan Verdú marxarà avui cap a Suïssa per realitzar la primera estada de neu de la pretemporada. L’esquiador de la FAE i la resta del seu equip es desplaçaran a l’estació de Saas Fee per realitzar quatre jornades d’entrenament, on tindrà el primer contacte amb la superfície, i on podrà provar les noves botes. La següent estada en neu serà ja entre el 19 d’agost i el 18 de setembre, quan realitzi una estada a Nova Zelanda.El viatge a Suïssa arribarà després d’un bloc de preparació física de Verdú que va acabar dissabte amb un repte personal en bicicleta. L’esquiador va completar la majoria de ports del país amb un total de 271 quilòmetres, 8.212 m de desnivell positiu i més de 15 h pedalant de manera gairebé ininterrompuda.